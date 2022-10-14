Скопье, , 23:49 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Боян Маричич 14 декабря заявил, что, в соответствии с постановлением правительства, все государственные учреждения обязаны экономить электроэнергию.

Боян Маричич Правительство Республики Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что не может дать конкретных данных о том, сколько средств удалось удалось сэкономить после введения мер по экономии электричества.

«Цены растут, и мы все это чувствуем. Заявленными мерами мы добьемся большей рациональности в расходовании государственных средств, а также в потреблении электроэнергии как ресурса. Мы серьезно отнеслись к постановлениям правительства, и каждое учреждение обязано работать над максимальной рационализацией потребления электроэнергии», — заявил Маричич в ходе пресс-конференции после панельной дискуссии «На пути в ЕС: новые реформы, новые возможности!»

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