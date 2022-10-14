Скопье, 14 октября 2022, 23:49 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Боян Маричич 14 декабря заявил, что, в соответствии с постановлением правительства, все государственные учреждения обязаны экономить электроэнергию.

Боян Маричич
Боян Маричич
Правительство Республики Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что не может дать конкретных данных о том, сколько средств удалось удалось сэкономить после введения мер по экономии электричества.

«Цены растут, и мы все это чувствуем. Заявленными мерами мы добьемся большей рациональности в расходовании государственных средств, а также в потреблении электроэнергии как ресурса. Мы серьезно отнеслись к постановлениям правительства, и каждое учреждение обязано работать над максимальной рационализацией потребления электроэнергии», — заявил Маричич в ходе пресс-конференции после панельной дискуссии «На пути в ЕС: новые реформы, новые возможности!»

Читайте ранее в этом сюжете: В Македонии решили сэкономить на участии в Евровидении-2023