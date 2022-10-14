Белгород, 14 октября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России проведёт расследование по факту обстрела в Белгороде, вызвавшего пожар на подстанции, сообщает 14 октября телеграм-канал СК РФ.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

«Следственным комитетом будут зафиксированы и расследованы очередные факты обстрелов территории Белгорода и области», — указано в сообщении.

Будут установлены обстоятельства инцидента, а также действия всех причастных лиц, которые будут оценены с правовой точки зрения.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на подстанции в Белгороде, возникшем после артобстрела боевиками ВСУ.