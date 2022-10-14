Следственный комитет завёл дело по факту обстрела подстанции в Белгороде
Белгород, 14 октября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Следственный комитет России проведёт расследование по факту обстрела в Белгороде, вызвавшего пожар на подстанции, сообщает 14 октября телеграм-канал СК РФ.
Yaroslavl.sledcom.ru
Следственный комитет
«Следственным комитетом будут зафиксированы и расследованы очередные факты обстрелов территории Белгорода и области», — указано в сообщении.
Будут установлены обстоятельства инцидента, а также действия всех причастных лиц, которые будут оценены с правовой точки зрения.
Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на подстанции в Белгороде, возникшем после артобстрела боевиками ВСУ.