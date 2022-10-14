Подгорица, 14 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В Черногории разрешено проживание 13 500 россиян и 11 110 беженцев с территории б. УССР. Об этом свидетельствуют данные, представленные МВД Черногории порталу RTCG. С начала спецоперации в феврале 112 755 граждан России и 50 614 выходцев с территории б. УССР подали заявления на пребывание до 90 дней.

Черногория

В МВД констатируют, что с 24 февраля по 10 октября этого года в Черногории было зарегистрировано 119 619 граждан РФ, а на выезде зарегистрировано 103 406 человек.

«За тот же период о пребывании до 90 суток заявили 112 755 граждан Российской Федерации», — констатируют в МВД.