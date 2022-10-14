Энергодар, Запорожская область, 14 октября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима выпустили не менее десяти снарядов по кварталам и окрестностям Энергодара, сообщает вечером 14 октября военно-гражданская администрация города.

Федя Кузнецов Энергодар

«Террористы Зеленского вновь нанесли удар по береговой линии Энергодара. Было зафиксировано более десяти попаданий по окрестностям мирного города Энергодара», — указано в сообщении.

Отдельно отмечено, что артиллерийские удары были нанесены в канун празднования годовщины освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энергодаре расположена крупнейшая в Европе запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Ранее власти Киева прекратили подавать электричество для обслуживания инфраструктуры, обеспечивающей работу Запорожской АЭС.