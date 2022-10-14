Скопье, 14 октября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Глава Демократической лиги Косово Павле Траянов 14 октября заявил, не поддержит внесение в Конституцию Северной Македонии поправок о болгарском национальном меньшинстве только в случае, если в Болгарии будут инициированы аналогичные поправки для македонцев.

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Павле Траянов «Если София согласится признать права македонцев, то для меня проблемы не будет. Я не против того, чтобы 2500 болгар стали частью Конституции, но это должно быть произведено на определенных условиях и с вето, я требую, чтобы это было на взаимной основе и маленького шага со стороны Болгарии в сторону выполнения решения суда в Страсбурге».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что главным врагом страны является преступность и коррупция на высшем уровне.