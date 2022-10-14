Бишкек, 14 октября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Развитие межгосударственных отношений с Россией и странами Туркестанского региона является приоритетным для Киргизии. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на проходящем в Астане саммите «Россия — Центральная Азия.

Gov.kg Садыр Жапаров

Жапаров выразил признательность президенту России Владимиру Путину за инициативу по проведению саммита в шестистороннем формате.

Глава государства акцентировал внимание на общности исторического наследия, культуры, экономики, языковых и духовных традиций и ценностей России и республик Туркестана.

«Киргизия заинтересована в развитии сотрудничества в формате Центральная Азия — Россия, в совместных усилиях по комплексному развитию ключевых направлений сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и миграционной сферах», — сказал он.

Также президент Киргизии отметил необходимость поддержания политического диалога, нахождения взаимоприемлемых путей решения по насущным вопросам, консолидированно продвигать интересы в международных и региональных организациях.