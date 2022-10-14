Астана, 14 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Не относиться к центральноазиатским государствам как к территории бывшего СССР, помнить о специфике и проблемах каждой страны попросил президента РФ Владимира Путина его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября на форуме Россия — Центральная Азия.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон «Поэтому, Владимир Владимирович, к Вам наша просьба: чтобы не было политики по отношению к Центральной Азии как по отношению к бывшему Советскому Союзу. У нас у каждой страны есть свои проблемы. У каждой страны есть свои вопросы. У каждой страны есть свои традиции и обычаи».

Он подчеркнул, что Россия является для Таджикистана главным стратегическим партнёром.