Москва, 14 октября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Движение грузового автомобильного транспорта по Крымскому мосту может быть запущено вечером 15 октября, заявил 14 октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Цитата из видео: «Взрыв на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

По его словам, все грузовики будут досматриваться перед въездом на мост.

Напомним, движение грузового автотранспорта по Крымскому мосту прекратилось после террористического акта, совершенного 8 октября спецслужбами киевского режима.

В результате подрыва грузовика с 20 тоннами взрывчатки произошло частичное разрушение дорожного полотна автомобильной части моста.