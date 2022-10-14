Вашингтон, 14 октября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Американское руководство под давлением общественного мнения поменяет свою политику в отношении Киева, если начнут гибнуть солдаты США, заявляет обозреватель The National Interest Леон Хадар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В том случае, если американские солдаты будут направлены воевать с Россией, помогая Киеву, а домой будут привозить их трупы, общество США может воспротивиться, и тогда власти поменяют свою политику, отмечает Хадар.

Американцы в случае участия в войне испугаются ядерного удара со стороны России, добавил автор статьи.

Напомним, в Белом доме заявляют, что американских солдат Пентагон не отправит воевать на территорию б. УССР: Киеву «помощь» оказывается иначе.