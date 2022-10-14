Киев, 14 октября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Заявления киевского премьер-министра о восстановлении энергоснабжения на всей контролируемой режимом территории, «мягко говоря», не соответствуют действительности, отметил 14 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

ИА REGNUM Ракетные удары. СВО к 13:00 11.10.2022

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация ВС РФ — все новости»

Как сообщалось ранее, Денис Шмыгаль заявил, что энергоснабжение восстановлено, веерные отключения более не применяются, но вместо с тем признал, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за разрушений.

«Накануне он же (Шмыгаль — прим. ИА REGNUM) требовал от жителей экономить не менее 25% от стандартного объёма потребляемой электроэнергии, а власти Львова заявляли, что на ремонт поврежденных объектов уйдёт несколько месяцев», — напомнил Котенок.

12 октября в министерстве обороны России сообщили, что за двое суток было поражено около 30% энергетической инфраструктуры на территории б. УССР, после этого удары по инфраструктуре были продолжены.