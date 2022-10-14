Нижний Новгород, , 18:47 — REGNUM Домой возвратились свыше 30 жителей Нижегородской области, ранее ошибочно призванных в армию после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщили в региональном правительстве 14 октября.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Нижегородские власти отмечают, что работа по выявлению ошибочно мобилизованных граждан продолжается — представители местных администраций проверяют списки нижегородцев, призванных в Вооружённые силы в рамках мобилизации.

В правительстве Нижегородской области уточнили, что еще несколько человек готовятся вернуть в ближайшее время.

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