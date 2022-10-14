Астана, 14 октября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами 14 октября напомнил, как поступил киевский режим с крымчанами и как в итоге Крым вернулся к нормальной жизни.

Kremlin.ru Владимир Путин

В Крыму, где проживает 2,4 млн человек, бандеровские власти «взяли и воду отрубили», отметил президент.

«Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий, — сказал Путин. — Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий бы».