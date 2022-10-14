Мелитополь, 14 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Город Запорожье, освобожденный в 1943 году от оккупации германских нацистов, живёт под новой оккупацией уже 31 год, заявил 14 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«В 1943 году операция по освобождению моего родного Запорожья после трёх лет нацистской оккупации заняла четыре дня.

Нынешняя оккупация длится уже 31 год», — написал он.

«Но ни у кого нет сомнений, что первый город Новороссии, заложенный в 1770 году по приказу Екатерины II, и «рождённый ДнепроГЭСом», будет освобождён и в этот раз», — добавил Рогов.

Он также напомнил, что в 2021 году накануне Дня Освобождения в Запорожье неизвестные люди развесили плакаты с цитатой Владимира Путина: «Да, мы один народ!».

«В этом году на освобождённой части Запорожской области мы смогли открыто повесить плакаты «Мы — один народ!» Обязательно сделаем это и в освобождённом городе», — подчеркнул Рогов.