Донецк, 14 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. С артиллерийских позиций ВСУ с утра по населенным пунктам Донецкой Народной Республики было выпущено 150 снарядов, сообщает 14 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Отмечено, что только по Донецку боевики киевского режима выпустил 78 155-мм снарядов. Под удар попали Киевский, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города.

Кроме того, боевики ВСУ неоднократно обстреляли города и населенные пункты Гольмовский, Александровка, Зайцево, Ясиноватая, Горловка, Минеральное, Яковлевка и Макеевка.

В данный момент устанавливается нанесенный обстрелами ущерб и наличие пострадавших среди мирного населения.