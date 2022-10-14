Боевики ВСУ за день выпустили по ДНР 150 снарядов
Донецк, 14 октября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. С артиллерийских позиций ВСУ с утра по населенным пунктам Донецкой Народной Республики было выпущено 150 снарядов, сообщает 14 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Василий Иванов ИА REGNUM
Трофейная 155-мм гаубица М-777 производства США
Отмечено, что только по Донецку боевики киевского режима выпустил 78 155-мм снарядов. Под удар попали Киевский, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города.
Кроме того, боевики ВСУ неоднократно обстреляли города и населенные пункты Гольмовский, Александровка, Зайцево, Ясиноватая, Горловка, Минеральное, Яковлевка и Макеевка.
В данный момент устанавливается нанесенный обстрелами ущерб и наличие пострадавших среди мирного населения.