Шебекинский район, Белгородская область, 14 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Со стороны ВСУ днём 14 октября обстреляно село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова После обстрела

По данным властей, жертв и пострадавших нет. Однако в результате попадания снарядов есть повреждения в пяти частных домовладениях. Кроме, того повреждена линия электропередачи, из-за чего нарушено электроснабжение в пяти населённых пунктах.

«Частично произошло отключение электроснабжения в сёлах Вознесеновка, Нежеголь, Марьино и посёлках Красное и Ленинский. В ближайший час электроснабжение будет восстановлено», — уточнил глава региона.

Продолжается подомовой обход, на месте находятся оперативные службы и глава округа Владимир Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября ВСУ обстреляли Новооскольский горокруг, повреждены железнодорожные пути.