Москва, 14 октября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Арсенал с западным вооружением уничтожен в Львовской области в ходе спецоперации ВС РФ, сообщил 14 октября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Цитата из видео Минобороны России Пуск ракеты

Игорь Конашенков «Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населённом пункте Броды Львовской области поражён арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов».

Напомним, ВС РФ начали наносить в ходе спецоперации на территории б. УССР ракетные удары 11 октября. Уничтожаются объекты, критически важные для ВСУ.