Астана, 14 октября, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путин прав, говоря о том, что в Азии формируется новый полюс силы, и мир больше не будет однополярным. Об этом заявила политолог из КиргизииАида Алымбаева, комментируя выступление российского лидера на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передают «Vesti. kg».

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По её словам, об этом свидетельствует быстрое экономическое развитие Китая и Индии, а также ряда других стран, таких как Сингапур и Малайзия.

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Вместе с тем эксперт отметила, что в Туркестане ситуация выглядит не столь гладко, даже несмотря на успехи двух наиболее развитых государств региона, претендующих на роль лидера — Казахстана и Узбекистана.

«Значительно ускорило бы экономическое развитие региона объединение стран. Какие-то совместные внутрирегиональные инфраструктурные проекты. Но видно, что нет большой политической воли в таком объединении», — посетовала Алымбаева.

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Собеседница уточнила, что в список препятствий, стоящих на пути развития республик Туркестана, входятпроблемы на границах, торговые барьеры и неучастие трёх из пяти стран региона в экономических интеграционных процессах на евразийском пространстве.

«Каждый находит себе торговых партнеров извне региона, и это приводит к тому, что товарооборот с ними превышает доходы от торговли с соседями. Кто-то выбирает Китай, кто-то Россию, кто-то Турцию. Видение единого экономического развития региона, как в Евросоюзе, к сожалению, пока не нашло своих сторонников», — констатировала политолог.

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