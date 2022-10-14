Казань, , 17:04 — REGNUM На Всемирном конгрессе местных и региональных властей, проходящем в южнокорейском Тэджоне, на второй срок переизбран главой консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Казани Ильсур Метшин Kzn.ru

В ближайшие четыре года Метшин будет возглавлять комитет, который представляет интересы 323 тыс. муниципалитетов, мегаполисов и регионов во всем мире.

Конгресс в этом году объединил делегатов из 140 стран мира. Накануне был представлен проект «Игры будущего».

Напомним, в ноябре 2019 года в ЮАР мэр Казани по итогам голосования впервые стал главой консультативного комитета местных органов власти при ООН.

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