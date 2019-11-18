Казань, , 12:29 — REGNUM Мэр столицы Татарии Ильсур Метшин по итогам голосования стал главой консультативного комитета местных органов власти при ООН. Данный комитет объединяет 323 тыс. муниципалитетов мира. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Решение о новом назначении принято на конгрессе всемирной организации «Объединённые города и местные власти», прошедшем 11−15 ноября в ЮАР.

Конкурентами Метшина на этот пост были глава Ассоциации мэров Марокко Мухаммед Будра, градоначальники Барселоны и Лиссабона Ада Колау и Фернандо Медина.

Ильсур Метшин отметил, что, где бы не находились города, перед ними «встают схожие вызовы» и нужно «укреплять сотрудничество между муниципалитетами», повышая их роль в решении глобальных проблем.

В Татарии подобное назначение уже назвали неплохим усилением перед выборами следующего года.

«Для Метшина это неплохое усиление в преддверии муниципальных выборов 2020 года», — отметил телеграм-канал «Шалтай Бабай».

Напомним, Метшин занимает свой пост с 2005 года, а 21 сентября 2015 года его переизбрала мэром городская дума, в чьи полномочия входит данное назначение.