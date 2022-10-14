Вашингтон, 14 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Санкции Запада существенно обезоружили российскую армию, заявил заместитель американского министра финансов Уолли Адейомо.

ИА REGNUM Удары по энергетической и военной инфраструктуре киевского режима к 17:00 13.10.2022

По словам американского чиновника, ВПК России «оказался неспособен производить и обслуживать критические значимое оборудование» для проведения спецоперации на территории б. УССР.

«Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий», – цитируют Адейомо РИА Новости.