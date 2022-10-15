Армения, 23 февраля, 2008, 14:11 — ИА Регнум. Глава фонда "Линси", известный американский миллиардер армянского происхождения Кирк Кркорян поздравил премьер-министра Армении Сержа Саркисяна с победой на президентских выборах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, Кркорян выразил надежду, что инвестиции в Армению, а также созданные рабочие места Саркисян "использует на развитие экономики Армении". "Я ожидаю услышать о положительных развитиях в Армении в течение долгих лет", - отметил он. С победой Саркисяна также поздравил заместитель председателя Фонда "Линси" Арут Сасунян , заметив, что ожидает от Саркисяна все новых достижений, нацеленных на благосостояние армянского народа. Он выразил надежду, что отношения Армении с диаспорой будут развиваться, а также будут приняты законы в соответствии с измененной Конституцией, что позволит всем армянам мира способствовать процветанию родины. "Армения и диаспора вместе могут осуществить намного больше, чем порознь", - отмечается в поздравительном послании.