Белгородские власти проверят подвалы и раздадут жителям спецпамятки
Белгород, 14 октября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Состояние подвалов на случай использования их как убежищ поручил проверить ответственным лицам на заседании оперативного штаба губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.
Власти подготовят ряд информационных материалов на тему как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также правила оказания первой медицинской помощи. Такие памятки будут распространять на предприятиях, в образовательных и медицинских организациях, социальных учреждениях, через средства массовой информации и в Сети.
Кроме того, глава региона поручил организовать проверки готовности подвальных помещений к возможному временному там размещению жителей в случае «массированных ракетных ударов со стороны б. УССР».
Как сообщало ИА REGNUM, работа по наведению порядка в подвалах началась ещё весной 2022 года с привлечением управляющих компаний. Ключи от таких помещений хранятся в УК и у ответственных жильцов МКД.