Путин заявил, что власти Германии выбрали интересы НАТО, а не своего народа
Астана, 14 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Власти Германии предпочитают соблюдать обязательства перед НАТО, поставляя Киеву оружие, хотя это противоречит интересам немцев, заявил 14 октября журналистам российский президент Владимир Путин.
Kremlin.ru
Владимир Путин
«Они (представители власти, например в Германии — прим. ИА REGNUM) должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов».
Напомним, скандал на тему предпочтения интересов Киева интересам жителей Германии спровоцировала в конце августа глава германского МИД Анналена Бербок, сказав, что мнение избирателей для неё в вопросе поставок оружия на территорию б. УССР не столь важно.