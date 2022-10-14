Астана, 14 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Власти Германии предпочитают соблюдать обязательства перед НАТО, поставляя Киеву оружие, хотя это противоречит интересам немцев, заявил 14 октября журналистам российский президент Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

ИА REGNUM) должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов». Владимир Путин «Они (представители власти, например в Германии — прим.) должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов».

Напомним, скандал на тему предпочтения интересов Киева интересам жителей Германии спровоцировала в конце августа глава германского МИД Анналена Бербок, сказав, что мнение избирателей для неё в вопросе поставок оружия на территорию б. УССР не столь важно.