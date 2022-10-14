Тбилиси, 14 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В гибели 13-летней Мариты Мепаришвили в фонтане в Тбилиси виноваты все ветви власти Грузии. Об этом 14 октября заявила народный защитник республики Нино Ломджария.

Нино Ломджария

«Перед Маритой могут быть виноваты не только технические исполнители или контролеры, но и безразличие системы к вопросам безопасности — с ее законодательной, исполнительной и судебной властью, самоуправлением!» — написала Ломджария.

Она отметила, что в 2017 году Батуми погибли в гостинице 11 человек, из-за того, что там не соблюдали правила пожарной безопасности, в 2021 году там из-за несоблюдения правил безопасности во время строительства погибли девять человек, в том числе три ребёнка.

«После всего этого, 23 июня 2022 года парламент Грузии в ускоренном порядке принял закон, который позволил строить в Батуми без соблюдения норм устойчивости зданий-сооружений, пожарной безопасности и эвакуации!» — заявил омбудсмен.

Ломджария призвала не только выражать соболезнования, но сделать так, чтобы трагедии не повторялись.

Напомним два 13-летних подростка в Тбилиси пострадали от удара током 13 октября, когда залезли в фонтан в парке Ваке после капитального ремонта. Девочка скончалась в больнице, а мальчика удалось спасти. Лидеры оппозиции сразу стали требовать, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе ушёл в отставку. Они заявляют, что мэр якобы создал коррупционные схемы в строительстве, а потому в трагедии нужно винить его, а не подрядчика, осуществлявшего ремонт.