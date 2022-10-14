Кемерово, , 15:31 — REGNUM Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) будет влиять на всю экономическую жизнь Кемеровской области в течение десятилетий. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Срок функционирования ОЭЗ — 49 лет. Это позволит создать наиболее благоприятные условия для инвесторов. Льготы, положенные резидентам, касаются налогообложения прибыли, имущественных налогов, налога на землю, арендных платежей, — рассказал Ващенко. — ОЭЗ подразумевает и свободную таможенную зону. Кузбасс связан внешнеэкономическими связями со 116 странами мира».

По официальным данным, по итогам 2021 года объём экспорта из Кемеровской области превысил 15,3 млрд долларов, почти треть суммы — несырьевые товары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ОЭЗ «КуZбасс» будет расположена на территориях Топкинского муниципального округа и в городе Кемерово. Общая стоимость планируемых проектов — около 93 млрд рублей.

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