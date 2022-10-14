Кемерово, 14 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах на заседании под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева одобрила создание первой особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«В Кузбассе последовательно создаются возможности для того, чтобы каждый предприниматель мог комфортно и без лишней бюрократии развивать свой бизнес. Сегодняшние экономические условия требуют от власти дополнительных мер поддержки бизнеса, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Новая особая экономическая зона будет располагаться в северной агломерации Кузбасса, обладающей рядом преимуществ. Здесь в должной мере обеспечена транспортная, логистическая и энергетическая инфраструктура. Она находится в непосредственной близости к ключевому железнодорожному узлу, который связывает Кузбасс с европейскими и дальневосточными регионами России, странами азиатско-тихоокеанского региона».

Отметим, что ОЭЗ общей площадью 628,8 гарасположится на территории двух муниципальных образований — в городе Кемерово и на территории Топкинского округа. Объем инвестиций потенциальных резидентов оценивается в 92,8 млрд рублей. Будет создано не менее 1,2 тыс. новых рабочих мест.