Белгородская область, 14 октября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Ремонтные бригады железнодорожников оперативно восстанавливают повреждённые ракетой пути в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом журналистам 14 октября сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обломки ракеты у путей

ВСУ предприняли атаку рано утром, средствами ПВО все цели были успешно сбиты. Обломками ракеты повреждена линия электропередач и частично разрушены пути сообщением Старый Оскол — Валуйки.

«Повреждения не значительные. Планируем завершить восстановительные работы до конца рабочего дня. Один путь уже восстановлен, сейчас восстанавливаем контактную сеть», — пояснил глава округа.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту обстрела Новооскольского горокруга глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.