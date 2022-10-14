Донецк, 14 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстрели Киевский район Донецка и Александровку, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:42 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — н. п. Александровка: выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:50 боевики ВСУ обстреляли из Нетайлово Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.