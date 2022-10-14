Кабул, 14 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) объявил об устройстве колодцев и туалетов для 14 школ в афганской провинции Бадгис. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Колодец с петьевой водой

Согласно заявлению ЮНИСЕФ, стоимость обустройства этих объектов составила 21 миллион афгани.

Проект был реализован в школах, расположенных в административном центре Бадгиса, городе Калаи-Нау, и уездах Кадис, Мургаб и Гормач.

Отметим, что в провинции Бадгис образовательные учреждения сталкиваются со многими проблемами, в большинстве школ не хватает помещений и педагогов.