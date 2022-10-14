Новосибирск, 14 октября 2022, 15:17 — REGNUM В Новосибирской области на поддержку мобилизованных в 2022–2023 годах будет направлено около 630 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по социальной политике Заксобрания региона Игоря Гришунина.
«В суммах у нас получается на этот год 130 млн рублей, на следующий год — около 500 млн рублей», — уточнил Гришунин.
Средства пойдут на компенсацию расходов ЖКХ, оплату за детский сад для ребёнка и питание для школьников из семей мобилизованных.
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Напомним, ранее стало известно, что в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области было призвано более 2 тыс. человек. Позже 430 мобилизованных новосибирцев получили отсрочку.