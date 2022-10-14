Новосибирск, 14 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области на поддержку мобилизованных в 2022–2023 годах будет направлено около 630 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по социальной политике Заксобрания региона Игоря Гришунина.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В суммах у нас получается на этот год 130 млн рублей, на следующий год — около 500 млн рублей», — уточнил Гришунин.

Средства пойдут на компенсацию расходов ЖКХ, оплату за детский сад для ребёнка и питание для школьников из семей мобилизованных.

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Напомним, ранее стало известно, что в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области было призвано более 2 тыс. человек. Позже 430 мобилизованных новосибирцев получили отсрочку.