Москва, 14 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Попавшие под обстрел члены съёмочной группы телеканала «Звезда» не пострадали. Об этом 14 октября сообщается в телеграм-канале телеканала.

Артиллерия, залп

Журналисты снимали позиции, которые были недавно отбиты у ВСУ.

«Когда закончили снимать, уже возвращались, как начались прилеты. Мы спустились в блиндаж и там пережидали обстрел. Было как минимум семь-восемь прилётов, все они ложились рядом, примерно в 20-30 метрах, по ощущениям», — говорится в сообщении канала.

Во время паузы репортёры сумели сесть в машину и уехать, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, возле населённого пункта Невельское в ДНР попала под обстрел съёмочная группа телеканала «Звезда».