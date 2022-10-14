Донецк, 14 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево, сообщили 14 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:24 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:44 боевики ВСУ обстреляли из Курдюмовки населенный пункт Зайцево, выпустив шесть мин калибра 120 мм.