Берлин, 14 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Швеция, Дания и Германия отказались проводить совместное расследование чрезвычайного происшествия на трубопроводах «Северный поток». Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Источники телеканала рассказали, что три страны отказались проводить совместные следственные действия и займутся ситуацией по отдельности.

При этом немецкие следователи уверены, что повреждения могут быть только следствием взрывов, говорится в информации телеканала.

Ранее глава немецкого МВД Нэнси Фезер рассказала о планах трёх стран создать совместную группу по расследованию происшествия.