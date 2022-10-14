Донецк, 14 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел. Об этом 14 октября сообщает сайт телеканала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По словам журналистов, инцидент произошёл возле посёлка Невельское Донецкой Народной Республики. Подробности случившегося пока не раскрываются.

Это не первое подобное происшествие с сотрудниками «Звезды». В начале августа журналисты телекомпании попали под обстрел в Донецке во время церемонии прощания полковником Ольгой Качурой.