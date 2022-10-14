Астана, 14 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия не хотят эскалации с Западом, однако вынуждены защищаться. Об этом заявил 14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах саммита в Астане.

Archive.government.ru Александр Лукашенко

Он рассказал, что обсуждал эту проблему с президентом России Владимиром Путиным.

«Никто этого не хочет. Ни я не хочу, ни Россия. Нам человеческие жизни ценны. Но вы же понимаете, что не от нас это зависит», — сказал Лукашенко в эфире Первого канала.

Он заверил, что если «отдельные страны» перестанут хотеть эскалации, то её не будет. При этом Москва и Минск просто защищаются, отметил белорусский лидер.