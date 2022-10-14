Москва, , 14:47 — REGNUM Около 63 млрд кубометров газа ежегодно сможет поставлять в Европу через территорию Турции Россия. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью турецкому агентству Anadolu.

Как указал Новак, ранее нереализованный проект «Южный поток» был свёрнут и стал «Турецким потоком», однако он планировался как газопровод на четыре нитки, общая мощность которых должна была составить 63 млрд кубометров газа ежегодно.

«Если будет спрос, то эта потенциальная дополнительная мощность может быть использована для поставок газа европейским клиентам через Черное море и Турцию», — сказал он.

При этом заместитель председателя правительства РФ подчеркнул, что у России и Турции «крайне хорошие» отношения в энергетической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что новый газовый хаб, который ранее предложил создать президент России Владимир Путин, может быть построен в регионе Фракия, который находится в европейской части Турции.