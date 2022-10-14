Стокгольм, , 14:40 — REGNUM Формирующееся правительство Швеции поручит государственной компании Vattenfall AB спланировать и построить новые атомные электростанции, сообщила на пресс-конференции 14 октября председатель партии Христианские демократы Эбба Буш, как сообщает об этом Bloomberg.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

«В Швеции будут построены новые реакторы», — сказала Буш, чья партия входит в альянс, получивший наибольшее количество мест на всеобщих выборах в сентябре.

Таким образом, Швеция присоединяется к другим странам Европы, которые обращаются к ядерной энергии в ответ на рекордное повышение цен на энергоносители и опасения по поводу безопасности энергетической инфраструктуры. На протяжении десятилетий в Швеции шли горячие споры о ядерной энергетике, но в последнее время этот источник получил поддержку населения в условиях продолжающегося дефицита электроэнергии.

На сегодня страна располагает шестью реакторами, которые эксплуатируются в основном компанией Vattenfall. Атомная энергия, гидроэнергия и ветряные турбины удовлетворяют почти все потребности страны в электроэнергии.

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