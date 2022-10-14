Лондон, 14 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Две девушки испортили картину нидерландского художника Ван Гога «Подсолнухи». Инцидент произошёл 14 октября в Лондонской национальной галерее.

Винсент Ван Гог. Подсолнухи. 1887

Акцию снимали на видео. Две девушки подошли к картине, достали из-под футболок банки с супом и вылили их содержимое на картину. После встали на колени посетителями зала.

На их футболках было написано требование прекратить добычу нефти.

За кадром видео слышны возгласы зрителей и требования вызвать охрану.