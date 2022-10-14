Москва, 14 октября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области, Вооруженные силы России все атаки отразили. Об этом 14 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На николаево-криворожском направлении противник предпринял ряд неудачных атак в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате огневого поражения было уничтожено более 130 боевиков ВСУ, три танка, 11 боевых бронированных машин и семь автомобилей.