Москва, 14 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Арсенал с запасом западного вооружения и техники, а также объекты системы военного управления и энергетики поразили ВС России высокоточным оружием в Львовской, Киевской и Харьковской областях. Об этом сообщает 14 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

В ведомстве уточнили, что арсенал, на котором хранились значительные запасы вооружения, военной техники и боеприпасов, находился в городе Броды Львовской области. Вооружение поступило от стран Запада. По арсеналу был нанесён удар оружием большой дальности морского базирования.

Кроме того, высокоточный удар был нанесён по объектам системы военного управления и энергетики, расположенным в Киевской и Харьковской областях.

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