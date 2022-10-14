Херсон, 14 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Полиция Херсонской области задерживает наводчиков и информаторов ВСУ практически каждый день, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он рассказал, что сейчас полиция региона работает очень эффективно.

«Почти каждый день выявляют, у нас есть сводка, задерживают наводчиков. Количество их уменьшается, но, тем не менее, они еще есть. Каждый день задерживается от одного до пяти человек, некоторых из них потом отпускают», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в случае подтверждения информации информаторов впоследствии ждёт «очень серьёзное наказание».