Москва, 14 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения, Вооруженные силы России нанесли киевским боевикам огневое поражение. Об этом 14 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«На краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что остатки подразделений ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 боевиков, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля, уточнили в Минобороны.