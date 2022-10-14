Лукашенко намерен обсудить с Эрдоганом конфликт на территории б. УССР
Астана, 14 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом тему киевского кризиса.
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Александр Лукашенко
На саммите в Астане 14 октября Лукашенко заявил, что планирует обсудить ситуацию на территории бывш. УССР с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре во время ближайших переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предлагал варианты решения кризиса на территории бывш. УССР, однако его не хотят слышать.