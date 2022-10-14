Астана, 14 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предлагал решения конфликта на территории бывш. УССР, заявил 14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он обратил внимание, что в отличие от Запада Путин предлагал варианты решения конфликта на территории бывш. УССР. Лукашенко отметил, что инициативы российского президента пока не хотят слышать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астане проходит первый саммит «Россия — Центральная Азия».