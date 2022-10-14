Вашингтон, 14 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября, заявили в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В альянсе заявили, что учения будут проходить c участием десятков самолетов над территориями Бельгии и Великобритании, а также Северным морем. В НАТО назвали учения «рутинными».

Всего в военных учениях будут задействованы 14 стран НАТО.