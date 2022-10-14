София, 14 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Софии Элеонора Митрофанова и временно управляющий посольством Белоруссии в Софии Никита Лешуков не будут приглашены на церемонию открытия сессии 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии. Об этом 14 октября со ссылкой на официальное заявление МИД Болгарии сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам исполняющего обязанности главы болгарского внешнеполитического ведомства Николая Милкова, соответствующее решение «является окончательным и изменению не подлежит».

«Ряд представителей политических партий, прошедших в Народное собрание, попросили нас отказать Митрофановой и Лешукову в присутствии на этом мероприятии, — констатировал, в частности, он. — Сегодня мы удовлетворили эту просьбу».

От других комментариев Милков отказался.

Напомним, согласно протоколу, на общегосударственные мероприятия отдельной страны местные власти обязаны приглашать руководителей аккредитованных диппредставительств.

Церемония открытия очередной сессии болгарского парламента запланирована в Софии на 19 октября.