Москва, , 14:04 — REGNUM Жесткие действия американских монетарных властей также привели к целой гамме негативных последствий на мировых финансовых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США привело к росту курса доллара по отношению ко многим другим валютам, что вынудило многие развивающиеся страны повысить ставки, несмотря на слабый рост, чтобы избежать слишком сильного падения своих валют, — сказал Ильинский. — Доллар США стал резко дорожать, а все национальные валюты обесценились. Процентные ставки на американских финансовых рынках резко выросли, и началось бегство капитала в Америку».

По его словам, подорожание импорта ведет к дальнейшему раскручиванию инфляционных спиралей во всем мире, а развивающимся странам становится невозможно обслуживать свои международные долги, номинированные в долларах США.

«Монетарные власти «Большой семерки» согласились с тем, что чрезмерная волатильность и беспорядочные движения национальных валют негативно сказываются на их экономике и финансовой стабильности, — подчеркнул Ильинский. — Мировая финансовая система стремительно теряет глобальную устойчивость в результате отсутствия согласованной монетарной политики стран коллективного Запада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил, что во всех экономиках «Большой семерки» бушует небывалый инфляционный шторм.

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