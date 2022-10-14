Кабул, 14 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) убит неизвестными лицами в двенадцатом районе города Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Согласно источникам, неизвестные боевики застрелили Рухуллу Азизи возле его дома и скрылись с места происшествия.

Источники добавляют, что двое его детей десяти и семи лет получили ранения, старший из них находится в коме.

Уточняется, что Азизи завершал подготовку документов на выезд по программе эвакуации и в последнее время ему несколько раз угрожали. Люди, близкие к погибшему, говорят, что у него не было ни с кем личной вражды.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не сделали никаких заявлений по поводу произошедшего.