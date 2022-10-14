Анкара, 14 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Новый газовый хаб, который ранее предложил создать президент России Владимир Путин, может быть построен в регионе Фракия, который находится в европейской части Турции. Об этом 14 октября рассказал журналистам по возвращении из Астаны турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра», — сказал он.

Также турецкий лидер отметил, что указанный газовый хаб будет создан в самом подходящем месте, и добавил, что он станет международным хабом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что на территории Турции в течение кратчайшего времени создадут международный газовый хаб.